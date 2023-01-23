Единый платёж с зарплаты ввели в РК

После поправок в Налоговый кодекс с 1 января 2023 года в Казахстане введен единый платеж. Он включает в себя индивидуальный подоходный налог с дохода работника, обязательные пенсионные взносы, социальные отчисления, взносы и отчисления на обязательное медицинское страхование.



Единый платеж с заработной платы смогут применять:

-индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся субъектами микро и малого предпринимательства

-предприниматели, работающие по специальным налоговым режимам на основе упрощенной декларации

-производители сельскохозяйственной продукции

При этом все вышеперечисленные категории налогоплательщиков самостоятельно выбирают использовать единый платеж или нет. Таким образом, ранее введенный порядок налогообложения никто не отменяет.

НАТАЛЬЯ НЕКРАСОВА, руководитель управления разъяснительной работы ДГД по СКО:

— Данный платеж введен в целях упрощения исполнения обязательств по удержанию и перечислению ИПН и социальных платежей с дохода работников, начисленных работодателем, в данном случае налоговым агентом. Плюс в том, что платеж можно будет осуществить одним платежным поручением, на счет Госкорпорации «Правительство для граждан», которая и будет распределять платежи в соответствии с установленным порядком.

С 1 января 2023 года единый платеж с заработной платы составит — 20%. Поэтапно ставка будет увеличиваться. Только вот почувствуют эти изменения работодатели, а не работники, отметили в областном департаменте государственных доходов.