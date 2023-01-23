30-летнего горожанина с ружьём задержали стражи порядка

30-летнего горожанина за ношение незарегистрированного оружия задержали полицейские. Увидев сотрудников правоохранительных органов, мужчина бросил в сугроб одноствольное охотничье ружьё и чёрный пакет, в котором лежали 5 патронов 16-го калибра. По словам задержанного, он нашёл их незадолго до этого в кустах. Полицейские собрали материал, который направят по подведомственности в суд. Сейчас идёт проверка. Если говорить о статистике, то в прошлом году из незаконного оборота полицейские изъяли 128 единиц незарегистрированного оружия.