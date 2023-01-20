Об уловках интернет-мошенников рассказывают полицейские в школах Петропавловска

Как не попасться на уловки интернет-мошенников, школьникам рассказывают полицейские. На родительском собрании в СШ №44 они выступили с лекцией. Звонки из банков, требование предоплаты при онлайн-покупках и другие схемы злоумышленников. Свой рассказ стражи правопорядка сопроводили демонстрацией видеороликов и раздачей памяток.

ДАНИЯР ГАЛИАКПАРОВ, заместитель начальника 2-го отдела УП г. Петропавловска:

— Объяснили родителям способы и методы интернет-мошенничества, которые являются на сегодня одними из актуальных. В целом, такой вид преступлений сейчас один из самых частых. На территории отдела в январе зарегистрировано 6 таких случаев. Два были связаны со «звонками из банков».

В обоих случаях людям предлагали вложиться в криптовалюту, получить высокие прибыли, играя на разнице курсов. В итоге «инвестиции» осели в карманах аферистов. Ещё два горожанина перечислили предоплату по фейковому объявлению о продаже автомобиля. Подобные беседы в школах очень важны, считает Ольга Осокина. Ведь сейчас век технологий, все сидят в интернете.

ОЛЬГА ОСОКИНА, завуч по воспитательной работе СШ № 44:

— Дети у нас в телефонах, родители в телефонах, и все верят всему, что сказано в интернете, всему верят. Тем более, вот этим звонкам различным. Поэтому очень удобно мошенникам этим пользоваться. И когда это говорится где-то там, сказал кто-то, где-то, сказали по телевидению, это не так воспринимается, когда вживую приходят представители и сообщают, что бывают такие случаи».

Полицейские посетят и другие школы. Также призывают горожан к бдительности: не верить «звонкам из банков», не соглашаться на предоплату, никому не доверять свои конфиденциальные данные.