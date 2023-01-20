«Мы платим за воздух»: предприниматели Петропавловска жалуются на действия АО «Севказэнергосбыт»

В два, а то и в три раза больше стали платить владельцы ИП за тепло. Но коснулось неприятное новшество не всех. Только тех, чьи объекты находятся на 1 этажах многоэтажек. У Ольги Веркулеевой салон красоты. В прошлый отопительный сезон она в месяц отдавала максимум 11 тысяч тенге за тепло. Сейчас же вдвое больше.

ОЛЬГА ВЕРКУЛЕЕВА, директор ИП:

— Когда начали смотреть ответ, там у меня площадь 29. Она умножена на какой-то коэффициент. И по итогу у меня вышло 65. У нас идёт мораторий до 2025 года на повышение тарифа, но они говорят, что это увеличился объём. За счёт чего он увеличился? Я же стены не двигала, батареи греют так же, как и в прошлом году.

Получилось, что тариф «Севказэнергосбыт» не увеличил, но к площади добавил загадочный коэффициент. Некое число, на которое теперь монополист умножает площадь объекта. Правда, растёт эта площадь не в реальности, а только в квитанции, которую нужно оплатить. И чем меньше в многоэтажке обычных потребителей, тем больше нагрузка на предпринимателя. Так Инна Бочегова, которая свой бизнес открыла в 2-этажке, теперь платит огромные суммы за тепло. За декабрь женщина должна отдать 112 тысяч тенге. А раньше было втрое меньше.

ИННА БОЧЕГОВА, директор ИП:

— Вчера это было 182 тысячи, сегодня это уже 237 тысяч. Я не в состоянии их оплачивать, это неподъёмные. Подняв все договоры с 2004 года, мы всегда были «потребители». Почему я ушла в новый статус «субпотребитель» в течение 2 месяцев. Я месяц хожу, пишу письма, а получаю ксерокопию первого письма и всё.

Важно, что коэффициент добавили только тем, кто установил прибор учёта теплоэнергии. Владелец продуктового магазина Алексей Кох теперь за тепло платит втрое больше. За ноябрь отдал 300 тысяч тенге.

АЛЕКСЕЙ КОХ, директор ИП:

— У меня 2 объекта. Этот имеет тепловой счётчик, а второй — нет. Эти объекты примерно одинаковой площади.Тот объект, где нет счётчика, потребляет по данным «Севказэнергосбыт» в 3 раза меньше тепла, чем тот, что оборудован счётчиками. Для меня это непонятно. Ведь когда устанавливали счётчики, нас всех убеждали, что это будет выгодно.

Батареи в магазине такие же как в квартирах. Дополнительных секций здесь не ставили. Почему в этом отопительном сезоне такие большие счета, предприниматели не выяснили до сих пор. В «Севказэнергосбыт» заявляют, что они всё сделали по правилам.

МАГАУИЯ САГАНДЫКОВ, генеральный директор ТОО «Севказэнергосбыт»:

— Идут обращения, мы принимаем потребителей, объясняем, что есть пункт 280, где чётко регламентировано, как распределять Гкал, сколько необходимо отнести на бытовых потребителей, а сколько на не бытовых.

Магазины и салоны, которые находятся в многоэтажках, стали в глазах монополиста субпотребителями. В этом вся загвоздка, говорят специалисты. Правда, субпотребители — это те, кто пристраивают свои объекты бизнеса к жилым домам. ИП этого не делали.

ИГОРЬ БУХОНИН, председатель ОО «Союз предпринимателей «Риск»:

— Мы не можем быть субпотребителем. У нас ничего не увеличилось, количество батарей и подаваемой энергии осталось тем же. А платёж вырос в 2 раза. Это незаконно. Мы это тепло не получаем. И платить за неполученное тепло мы не должны.

Мы вынуждены платить за воздух, негодуют предприниматели. О повышении их даже не уведомили заранее. И сейчас они называют себя заложниками «Севказэнегосбыта». Со счётами они не согласны, но платить вынуждены. Монополист грозит отключением электричества и тепла. Сейчас в «Союз предпринимателей «Риск» обратились 38 человек. Они написали коллективное письмо и требуют разобраться в проблеме. Обратились в антимонопольное ведомство. Прошла уже неделя.