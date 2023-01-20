Консалтинговый центр «Жастарға кеңес» работает в Петропавловске

24-летняя Галина Бабушкина планирует открыть свой бизнес. За помощью будущая предпринимательница обратилась в консалтинговый центр «Жастарға кеңес». О том, как отрыть своё дело и с чего лучше начать, девушке рассказали представители национальной палаты предпринимателей «Атамекен».



ГАЛИНА БАБУШКИНА, жительница г. Петропавловска:

— «У меня был вопрос, касающийся действующих программ для молодёжи. Предоставляют возможности для молодёжи, которые хотят развивать своё дело. Было интерсно, в каких сферах бизнеса чаще всего обращаются по таким вопросам. Какое финансирование и, соответственно, какая отчётность предоставляется по развитию собственного дела».

Консалтинговый центр оказывает любую помощь молодёжи в возрасте от 16 до 35 лет. Это трудоустройство, получение жилья и многое другое. Консультируют здесь представители разных структур. С начала года сюда обратились порядка 50 североказахстанцев.

БИРЖАН КУДАЙБЕРГЕНОВ, председатель СКОФ МК «Жастар Рухы»

— «В дальнейшем планируются выезды мобильных групп, в состав которых будут входить специалисты областного уровня. С ними мы будем выезжать в районы и сельские округа для того, чтобы оказывать консультацию на местах. Давнный центр действует у нас уже неделю. Работает 2 раза в неделю».

По словам председателя молодёжного крыла, этот проект открыли в 2020 году. 2 года он носил название «Кеңес орталығы». В этом году прошёл этап ребрендинга и работает в новом формате.