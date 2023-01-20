Изношенность городских коммунальных сетей составляет 65,4%

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент

— «В Казахстане изношены две трети сетей электроснабжения, 57% тепловых коммуникаций и почти половина водопроводных сетей. Эти данные Касым-Жомарт Токаев озвучил в Послании «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество». Президент считает, что искусственное сдерживание тарифов чревато веерными отключениями, авариями, угрозой здоровью и жизни граждан. Соответственно, чтобы этого не допустить, на монопольном рынке необходимо перейти к новой тарифной политике «Тариф в обмен на инвестиции». Об этом говорили на брифинге региональной службы коммуникаций.

ДАМИР ТОКТАМЫСОВ, руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО

— «В настоящее время проводится ряд мероприятий, в том числе и внесение изменений в действующие законодательные акты в сфере естественных монополий. Как известно, в рамках совершенствования тарифной политики по принципу «Тариф в обмен на инвестиции» 30 декабря 2022 года главой государства подписан закон О внесении изменений в ЗРК «О естественных монополиях», в котором обозначен ряд нововведений. В начале текущего года в Северо-Казахстанской области в целом рост тарифов на коммунальные услуги не было, а наоборот были снижены. В то же время в перспективе возможен рост тарифов в коммунальной сфере, учитывая уровень фактической инфляции, а также износ инженерных инфраструктур в области, что требует привлечения значительных инвестиций, которые обеспечат повышение качества и надежности регулируемых услуг СЕМ».

По словам Дамира Токтамысова, в Петропавловске коммунальные сети изношены на 65,4%. Больше всего устарели электролинии и сети теплоснабжения. Особое внимание в профильном ведомстве — улучшению их состояния и качеству оказанию регулируемых услуг. Также ведётся работа по усоверешенствованию инвестиционной привлекательности сектора коммунальных услуг. Это одно из поручений главы государства.

ДАМИР ТОКТАМЫСОВ, руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО:

— «Данная программа предполагает снижение уровня износа инженерных инфраструктур за счет новых механизмов финансирования. В этой связи уполномоченным органом на сегодня разрабатываются методы реализации данного поручения путем достижения баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий. Одним из вариантов предлагается разделить объем инвестиций путем распределения нагрузки на конечные тарифы на несколько лет, то есть до 2030 года, и в итоге снизить уровень износа на 15%».

Уровень тарифа будет зависеть от подаваемой заявки, которую рассмотрят индивидуально с привлечением представителей общественности и экспертов. Кроме того, в структуру тарифа и её сметы включат не только инвестиции, направленные на снижение износа сетей, но и затраты на повышение заработной платы работников субъектов естественных монополий.