Государственные инспекторы труда СКО напомнили работодателям о нововведениях

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— Столько раз государственные инспекторы труда выходили на проверки на предприятия и в организации северного региона в 2022 году. Выявили 452 нарушения трудового законодательства, к административной ответственности привлекли 130 должностных и юридических лиц. Общая сумма штрафов составила 20,5 млн тенге.

Заместитель руководителя областного управления государственной инспекции труда Мирас Сабаганов рассказал, что в прошлом году ведомству удалось защитить права 698 североказахстанцев. Речь идёт о жителях региона, чьи работодатели не спешили выплачивать им заработную плату. Таким работникам за 12 месяцев прошедшего года было выплачено 119 млн тенге.



МИРАС САБАГАНОВ, заместитель руководителя управления государственной инспекции труда СКО:

— В настоящее время просроченной задолжности на предприятиях СКО нет. Есть задолжность на одном предприятии, оно — банкрот. Это ТОО «ХПП ТНС Экспорт». На данном предприятии имеется задолженность в размере 2,1 млн тенге перед 9 работниками. В данном случае у них задолженность по заработной плате взыскивается в рамках закона о банкротстве. Уже идет процедура.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— За 12 месяцев 2022 года на местных производствах произошло 38 несчастных случаев. В результате пострадали 44 человека, 6 погибли. Каждый такой факт тщательно изучается. Достаточно часто, это касается строительных компаний, если работодатель виноват, доказать это не представляется возможным. Все дело в форме договора, который заключается с каждым работником, прежде чем он приступает к своим обязанностям.

МИРАС САБАГАНОВ, заместитель руководителя управления государственной инспекции труда СКО:

— У нас строительные организации зачастую заключают именно договоры оказания услуг. во избежание ответственности. Данные договоры являются гражданско-правовыми и не попадают под действие трудового кодекса. Это у нас такая больная тема. Поэтому сейчас с управлением строительства, с акиматом города Петропавловска проведена работа в части того, чтобы при заключении договоров с генеральным подрядчиком, чтобы были заключены именно трудовые договоры. И генеральный подрядчик должен будет нести полную ответственность по технике безопасности на всем строительном объекте.

Говоря об ответственности работодателей, в этом году они должны будут внести трудовые договоры сотрудников в специальную Единую систему учёта. В ней будет отражена вся трудовая деятельность работника. Кроме того, с 1 января 2023 года минимальную заработная плата выросла на 15%. Теперь МЗП в Казахстане составляет не 60 тысяч тенге, как это было раньше, а 70 тысяч.

МИРАС САБАГАНОВ, заместитель руководителя управления государственной инспекции труда СКО:

— Если установится факт, что работодатель выплачивает заработную плату ниже минимального размера, то данное нарушение влечет административный штраф. На субъектов среднего предпринимательства — 100 МРП, на субъектов крупного — 150 МРП.

Предполагается, что после увеличения минимальной заработной платы рост доходов смогут почувствовать 1,6 млн казахстанцев.