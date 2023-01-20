14 карет скорой медицинской помощи приобрели в СКО

Приоритетное внимание в СК — качественному и доступному здравоохранению. По этой линии в регионе проводят большую работу: привлекают молодых специалистов, обновляют материально-техническую базу. Например, в этом году профильное управление закупило 14 единиц карет скорой медицинской помощи. Стоимость одной единицы транспорта — 18 млн тенге. По словам акима области Айдарбека Сапарова, качество оказания медицинских услуг необходимо поднимать на новый уровень.



АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— «В республике начата реализация национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». Данный проект был разработан по поручению главы государства Касым-Жомарта Кемелевича. В рамках него мы начали проводить работу. Будет построено 46 объектов здравоохранения в нашей области. В этом году начнём строительство. Для этого проектно-сметная документация готовится, экспертизу получаем и приступим к реализации. Также приобрели 14 единиц санитарного автотранспорта. для обслуживания наших сельчан. Поэтому ваша задача — обеспечить качественные медицинские услуги».

Врачебные амбулатории и ФАПы в населённых пунктах должны работать на постоянной основе, а фельдшеры своевременно оказывать первую медицинскую помощь. Для этого профильное министерство и акимат создаст все необходимые условия, заверил первый руководитель области.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— «Будут строиться новые врачебные амбулатории в районах, медпункты, фельдшерско-акушерские пункты. Ваша задача — обеспечить там работу, а не закрывать, особенно в сёлах. Фельдшеры не выходят на работу. Ваша задача — обеспечить так, чтобы они с утра до вечера принимали пациентов, то есть оказывать первую медицинскую помощь необходимо вовремя».

Что касается новых санитарных машин, то их распределят по районам области. В каждый — по одной единице.

МАКСАТ КУДРАТУЛЛАЕВ, директор Тайыншинской многопрофильной межрайонной больницы:

«В районе есть около 40 единиц санитарного транспорта. Из них — 2 реанимобиля. Машины старые, но мы каждый год их стараемся обновлять. Сегодня к нам придёт одна из новых машин. На них врачи будут выезжать на дом к населению, проводить осмотр, если есть необходимость, будут транспортировать в районную больницу».

По словам руководителя управления здравоохранения, большая часть медицинского автопарка по области устарела, соответственно, износ их очень высокий. К 2023 году он уменьшился на 10%. Оперативного решения требует и вопрос дефицита кадров. В прошлом году в регион приехали 280 молодых специалистов. Обновление материально-технической базы и ремонт медучреждений — одна из приоритетных задач по повышению качества услуг первой медицинской помощи. На покупку оборудования и техники выделили 5 млрд тенге, на ремонт последних — 1,5 млрд.

КУМАР КУСЕМИСОВ, руководитель управления здравоохранения СКО

— «Айдарбек Сейпиллович осуществил выезда во все районы СКО, где уделил осбое внимание объектам здравоохранения. Были посещены медицинские пункты, ФАПы, врачебные амбулатории, центральные районные больницы, проведены встречи с врачами, общественностью, пациентами, где были озвучены ряд вопросов. Айдарбеком Сейпилловичем были даны конкретные поручения по каждому пункту. Основные вопросы, которые стоят на сегодняшний день перед системой здравоохранения, это дооснащение оборудованием и техникой медорганизаций области … дефицит врачей. Акимом области дано поручение разработать качественную отраслевую программу по привлечению специалистов. Программа должна включать не только краткосрочные планы, но и подразумевать долгосрочные планы и проекты по привлечению специалистов».

Нуждается регион дополнительно в 45 единицах санитарных машин. Их планируют приобрести в этом году.



Алишер Ашимов