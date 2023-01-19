Эффективность приложения «102»

Кнопка «SOS «, возможность аудио- и видеозвонка, пересылка текстового или голосового сообщения — таковы возможности мобильного приложения «102». То есть с полицией можно связаться в любом удобном формате, сообщить о нарушении и получить консультацию. Также поддержка геолокации позволяет попрасить помощи, даже не зная своего точного местонахождения. В прошлом году североказахстанцы более 200 раз воспользовались приложением «102». Обращения поступали разные — от нарушений правил парковки до шумных посиделок во дворах. В 163 случаях полученная информация подтвердилась, нарушителей привлекли к ответственности.