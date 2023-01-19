В СКО за 5 дней 24 водителя потеряли право управления

20-летнего жителя Бесколя, управлявшего транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, арестовали на 15 суток и лишили водительских прав на 7 лет. При проверке запах алкоголя отсутствовал, но, внешний вид молодого человека вызвал подозрение у полиции. Парню предложили пройти медосвидетельствование. Задержали нарушителя во время операции «Безопасная дорога». Проходила она с 13 по 17 января. За 5 дней полицейские выявили 24 водителя, которые находились в состоянии опьянения за рулём.

Айдын Байматов начальник управления МПС ДП СКО

«Как показывает анализ аварийности на дорогах СКО, в 2022 году число ДТП, совершённых по вине нетрезвых водителей, снизилось по сравнению с 2021 годом на 20 %. Тем не менее, многие североказахстанцы ещё позволяют себе садиться за руль после употребления алкоголя. Каждый из них — потенциальный преступник, представляющий угрозу для жизни и здоровья окружающих. За прошедший год в области задержано 845 пьяных водителей, в рамках проведённого ОПМ — 24».

Всего за время ОПМ выявлено почти 1700 различных нарушений ПДД. Самое частое — неиспользование ремней безопасности, таких фактов выявлено 178. Кроме того, 117 водителей пользовались телефоном во время движения, 112 превысили скорость, 31 нарушил правила маневрирования, 21 проехал на запрещающий сигнал светофора.

Камилла Карим