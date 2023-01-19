В крещенскую прорубь окунулись и жители Кызылжарского района. С 8 утра на водоём Бескольского пляжа приходят семьями.

ТАТЬЯНА И ИГОРЬ РОСИНСКИЕ

— Мы практически каждый год это делаем на протяжении 10 лет и нам это нравится. 0.13 Всех с праздником! Здравия душевного и телесного! С Крещением Господним!

Главное — вера и светлые помыслы. Омовение для многих — это необходимый обряд в день Крещения.

ОЛЕГ ОРЕХОВСКИЙ

— С друзьями приезжаем, дети подрастут, буду детей приучать, чтобы закалялись.0.10 Всех с праздником со священным, всем благодати!

Многие пришли, чтобы запастись крещенской водой. Считается, что в этот день она наделяется целебными свойствами и исцеляет от болезней духовных и физических.

ВЛАДИМИР БАРАБАШ

— Это у нас как традиция. С молодости ходим в этот день, водичку набираем, когда молодые были купались, но сейчас уже возраст не позволяет.

Святая вода, как правило, хранится дома. Её можно пить, окроплять жилище. Но, какие бы обряды вы ни проводили, самое важное — это милосердие, молитва, покаяние.

СВЯЩЕННИК АНТОНИЙ, настоятель храма Покрова Божией Матери, с.Бесколь, Кызылжарский район :

— Прежде всего для верующего важно присутствие на службе, где совершается после богослужения освещение воды, а затем уже по желанию и по состоянию своего здоровья человек может прийти и окунуться в воды водоемов. В этот день со своим крещением Господь начал свое общественное служение и водные естества освятил своим присутствием в них.

Всего в Кызылжарском районе подготовили 4 места для совершения омовения и 7 мест для забора крещенской воды. Купели открыты с 7 утра до полуночи.