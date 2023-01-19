Распределение земельных участков под бизнес проверит антикоррупционная служба СКО

На коррупционные риски проверят сферу распределения и доступности земельных участков под бизнес, а также подведение инфраструктуры к объектам бизнеса. Об этом говорили на заседании с участием первого заместителя акима области Марата Тасмаганбетова. Проводиться внешний анализ будет в течение месяца. И включает в себя он такие вопросы, как торги на земельные участки, предоставление земель для ведения сельскохозяйственного производства, причины отказов на получение земли и многие другие. Жители могут направить информацию на электронный адрес антикоррупционной службы upd.sko@anticor.gov.kz и в группу телеграмм https://t.me/taldausqo. Эти каналы связи, которые вы можете увидеть на экране, используют для выработки рекомендаций по устранению коррупционных рисков.