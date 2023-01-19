Легализация иностранных авто

Полицейские продолжают разъяснения по легализации авто с иностранной регистрацией. Они провели прямой эфир в Facebook и Instagram. Сотрудники процессингового центра на двух языках рассказали о порядке легализации, ответили на десятки вопросов пользователей. Разъяснили, какие потребуются документы, рассказали о сроках и порядке проверок. Решение по каждому автомобилю будет приниматься в течение двух дней. Владельцам направят уведомление о положительном результате и необходимости явки в СпецЦОН для регистрации авто.

— Следующий вопрос поступил: если цвет по документам не будет совпадать с фактическим цветом, это не является основанием отказа?

Полицейские отвечают, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально, но главное всё же — соответствие по документам агрегатных данных. Гражданин РФ с видом на жительство спросил, может ли он зарегистрировать автомобиль.

— Легализация проходит только для резидентов РК. То есть вы можете снять, перевести договор купли-продажи на гражданина Казахстана, родственника, друга, товарища.

Полицейские проводят разъяснительную работу, чтобы каждый владелец беспрепятственно прошёл процедуру. В середине января прошла встреча с инициативной группой представителей общественности. Тогда организовали диалог с населением в Telegram-чате. Прямой эфир в популярных соцсетях — ещё один эффективный инструмент информирования.

Асет Матен — начальник процессингового центра ДП СКО