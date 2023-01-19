Легализация иностранных авто

Полицейские продолжают разъяснения по легализации авто с иностранной регистрацией. Они провели прямой эфир в Facebook и Instagram. Сотрудники процессингового центра на двух языках рассказали о порядке легализации, ответили на десятки вопросов пользователей. Разъяснили, какие потребуются документы, рассказали о сроках и порядке проверок. Решение по каждому автомобилю будет приниматься в течение двух дней. Владельцам направят уведомление о положительном результате и необходимости явки в СпецЦОН для регистрации авто.
— Следующий вопрос поступил: если цвет по документам не будет совпадать с фактическим цветом, это не является основанием отказа?
Полицейские отвечают, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально, но главное всё же — соответствие по документам агрегатных данных. Гражданин РФ с видом на жительство спросил, может ли он зарегистрировать автомобиль.
— Легализация проходит только для резидентов РК. То есть вы можете снять, перевести договор купли-продажи на гражданина Казахстана, родственника, друга, товарища.
Полицейские проводят разъяснительную работу, чтобы каждый владелец беспрепятственно прошёл процедуру. В середине января прошла встреча с инициативной группой представителей общественности. Тогда организовали диалог с населением в Telegram-чате. Прямой эфир в популярных соцсетях — ещё один эффективный инструмент информирования.
Асет Матен — начальник процессингового центра ДП СКО
— Жители даже не областного центра могут подать первый этап проверки через портал электронного правительства е-гов, либо через приложение банка второго уровня. Если им придёт смс-уведомление о том, что у них машина подлежит регистрации, необходимо пройти в пункт осмотра. Пункт осмотра будет расположен по адресу ул. Нефтепроводная, 7, это микрорайон «Береке», СпецЦОН.
Также жители и гости области могут обратиться в кол-центр в рабочее время с 9 утра до 19.00 вечера по номеру 32-00-22 либо 32-00-19. Разовая легализация проводится с 23 января до 1 июля 2023 года для автомобилей, которые ввезены в страну до 1 сентября 2022 года, не находятся в розыске, сняты с учёта в другом государстве, прошли таможенную очистку.
Алишер Ашимов