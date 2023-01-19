Крещение Господне отмечают православные

Празднование Крещения Господня начали ещё до восхода солнца. Священнослужители вместе с десятками верующих пришли на водоём. Здесь совершили молитву и освятили специально оборудованнную купель.

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— Пришло время набрать специально освященную воду. Считается, что в день Крещения она обладает особыми целебными свойствами и может избавить от душевных и телесных тягот, а также зарядить положительной энергией. Главное, говорят североказахстанцы, это верить.

— Умываться, пить. Когда болеешь, да и так, для профилактики. Это же святая вода.

— Мы каждый год приезжаем, рано утром. Обычно купаемся, но в этом году здоровье не позволяет. Водичку набираем. Сегодня в бане будем мыться этой водой. Пьём водичку святую. Набираем и в течение года пьём.

Более смелые и закалённые в освящённую воду окунаются прямо здесь, в купели. Говорят, когда окунаешься, очищаются мысли и душа. Благо погода позволяет совершить такой обряд.

— Нормально. Погода прям хорошая. Ни ветерка. Можно купаться.

— Хорошо. Ощущения прекрасные. Хочется потом ещё нырнуть. В машине посидишь и хочется ещё раз.

— Жара такая, аж пар от меня идёт. Да, каждый год ныряем. Пожелать всем казахстанцам, всем народам счастья, любви, процветания

Возле купелей дежурят спасатели. Следят за порядком и за самочувствием граждан, которые пришли окунуться в Иордань.

ТЕМИРХАН САГЫНДЫКОВ, офицер группы гражданской обороны УЧС г.Петропавловска:

— Люди соблюдают все правила безопасности. Запускаются специально по очереди. Следим, чтобы человек не был в алкогольном опьянении или плохо себя чувствует, то мы не пускаем. Во время Крещения организовано дежурство местной полицейской службы, спасательного отряда. Проходит все хорошо. Без происшествий.

Окунуться в крещенскую воду можно и дома. В этот день, как гласит предание, освящается вся водная стихия. А вода в реке после Крещения Господня считается целебной ещё в течение двух дней.