Детям из многодетных семей вручили денежные сертификаты от фонда имени К.Малгаждарова

Спорт закаляет человека, спорт делает его достойным гражданином своей страны, так считал полковник таможенной службы, мастер спорта по вольной борьбе Кайсар Малгаждаров. 10 лет назад его не стало. Но в память о нём его родные и друзья создали благотворительный фонд поддержки молодых спортсменов.

РУСЛАН ЕСЕНАЛИН, директор ХК «Кулагер»

— Несмотря на то, что его с нами нет, его дело, его патриотизм и любовь к спорту мы хотим передать через наш фонд, который начали вместе с Бахытжан Самиевой. Более сотни детей из разных семей привлечены к занятию спотом.

А сегодня уже по традиции организаторы собрали юных спортсменов — детей из многодетных семей, друзей, родных Кайсара Малгаждарова и общественность, которая помнит и чтит заслуги земляка. Свои таланты показали юные артисты, танцоры, спортсмены.

А далее для детей организовали спортивную эстафету

БАХЫТЖАН САМИЕВА, директор частного благотворительного фонда имени К. Малгаждарова

— Мы решили провести при поддержке управления спорта именно во Дворце спорта, чтобы дети видели, откуда начинается их путь. Я очень надеюсь, что настанет время и многие из этих детей станут олимпийскими чемпионами.

Благотворительный фонд имени Кайсара Малгаждарова проводит такие акции для детей, нуждающихся в поддержке, три раза в год с момента его создания. Каждый ребенок должен развиваться в спорте. И поэтому сегодня детям из многодетных семей вручили сертификаты в спортивные магазины. Каждый на сумму 30 тысяч тенге.

Среди тех, кто получил сертификат и, кстати, отличился в эстафете — Артур Сюткин. В семье он младший из пятерых братьев. Занимается лыжным спортом год и уже достигает побед.

АРТУР СЮТКИН

— У нас было два соревнования . Один на 700 метров, 8 кругов надо было проехать, у меня 2 место было . А второе- надо было 200 м, 10 кругов. 0.10 Я на эти деньги хочу купить себе лыжи, потому что давно мечтал.

Исполнить свои мечты смогут 20 ребят. Такую акцию в этом году Фонд проведет 3 мая, в день рождения Кайсара Малгаждарова, а также в День защиты детей.