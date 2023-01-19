158 тысяч тенге нужно на строительство 1 кв.м жилья

Почти 300 тысяч квадратных метров жилья ввели в СК в этом году. Это на 13% меньше, чем годом ранее. Средние фактические затраты на строительство 1 кв. метра увеличились на 27 тысяч тенге и составили 158 тысяч тенге.

МАРАЛ НУРЖАУПОВА, руководитель департамента Бюро национальной статистики по СКО:

— В январе-декабре 2022г. объем строительных работ выполнен на сумму 122,5 млрд тенге. Наибольший объём приходится на строительство и ремонт автодорог и на строительство жилых зданий (17%).

По инвестициям рост на 3,5%. СК привлёк 366 млрд тенге. Почти половину в сельское, лесное и рыбное хозяйства, в приоритетных направлениях также операции с недвижимостью, транспорт и складирование, промышленность. Объём производства последнего составил почти 490 млрд тенге.

МАРАЛ НУРЖАУПОВА, руководитель департамента Бюро национальной статистики по СКО:

— В нашей области 82% от этого объёма приходится на обрабатывающую промышленность.Производство продуктов питания выросло на 7%, в том числе производство мясных консервов выросло в 2,2 раза, мяса и пищевых субпродуктов — в 1,5 раза, круп — на 32%, муки — на 24,3%, колбасных изделий — на 15%.

Объем валовой продукции сельского хозяйства за прошлый год составил 1 трлн 117 млрд тенге. На убой отправлено 110 тысяч тонн в живой массе всех видов скота и птицы, получено 647 тысяч тонн коровьего молока и 705 млн штук куриных яиц.