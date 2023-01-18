Военнослужащие соревнуются в волейболе

Военнослужащие защищают честь своих подразделений, соревнуясь в волейболе. За звание лучших борются 7 команд из Петропавловска, Кокшетау, Темиртау, Степногорска и две команды из Караганды. Последние как раз сейчас на поле.

В этом раунде встретились бойцы воинских частей Караганды и Темиртау. Игра разворачивается интересно и, довольно, резво. Мяч то и дело оказывается на поле противника, принося командам заветные очки. Так прошли три раунда и по итогу победу одержали спортсмены сборной Караганды со счетом 15:10.

ЯРОСЛАВ ГАВРЕЛЮК, военнослужащий в/ч 6505, г.Караганда:

— Одержали победу. Спасибо им за игру. Очень хорошо играли, старались ребята. Спасибо начальству, что организовали это мероприятие. Спорт — это хорошо. Я сам очень люблю волейбол. С детства им занимаюсь.

Состязания по волейболу для военнослужащих не проводили давно. Этих игр ждали 15 лет.

НУРСУЛТАН МЫРЗАБЕКОВ, начальник физической подготовки и спорта в/ч 6637, г.Петропавловск:

— У нас сегодня 2-й день. В пятницу будут проводиться финальные игры. Это мы с 2008 года не проводили волейбол. Можно сказать, сейчас впервые проводим. Но, у нас до этого проводились состязания по зимнему президентскому многоборью и гиревому двоеборью. Ежегодно.

По итогам всех матчей соберут одну общую сборную, которая отправится на первенство Национальной гвардии РК в Уральске.