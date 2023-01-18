Во взятке подозревают директора Дома культуры г.Петропавловска

Руководителя городского Дома культуры подозревают в получении взятки в размере более 450 тысяч тенге за подписание договора о госзакупках на 8 млн тенге. В настоящее время в отношении директора антикоррупционная служба ведёт досудебное расследование.

АЙДОС ЖУНИСОВ, заместитель руководителя департамента агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Кроме того, должностное лицо подозревается в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности путём издания незаконного приказа об отмене государственных закупок. А также заключении договора о госзакупках с иным участником, чья предложенная сумма была почти в 2 раза больше от суммы победителя.