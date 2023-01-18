Весёлые старты на хоккейном корте прошли в СШ №23

В регионе большое внимание уделяют развитию массового спорта. Проводятся различного рода соревнования и внеклассные мероприятия. Веселые старты организовали на хоккейном корте СШ №23.

Амир Шаймерденов хоккеем занимается два года. Играет за команду «Тулпар». Интерес к этому виду спорта появился благодаря страшему брату. Гонять шайбу на льду нравится, признается юный хоккеист.

АМИР ШАЙМЕРДЕНОВ, учащийся СШ №23

— «Приходим в 9.30, начинаем разминаться, после приходим на лёд и играем в хоккей. 3-4 раза проходили мероприятия. Играли хорошо, 2 места занимали».

Спортивные внеклассные мероприятия в школах города проходят на постоянной основе. Их организует детско-юношеский центр внешкольной работы.

ИДЕЯ СЕЙТМУХАМБЕТОВА, директор детско-юношеского центра внешкольной работы г. Петропавловска

— «Сегодня ребята померятся силами. Будут участвовать 2 команды, и они покажут всё своё искусство, кто из них ловкий, меткий, то есть покажут своё искусство владения шайбой. Мероприятие поднимает азарт, любовь к спорту и ЗОЖу у детей. Они круглогодично не могут заниматься хоккеем, поэтому зима для них — отдушина. Стараемся делать по больше матчей».

Победителей и призёров наградят грамотами и медалями.