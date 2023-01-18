В Казахстане не хватает почти 4 тысячи врачей. А дефицит средних медицинских работников составил 3800 специалистов. И это несмотря на ежегодное повышение заработных плат медикам. В прошлом году среднюю зарплату врачей увеличили на 30%, она составила 416 тысяч тенге. Средние медработники получают сейчас 208 тысяч тенге, что на 20% больше, передаёт пресс-служба минздрава. Также там сообщают, что в 2023 году будет обновлен стандарт организации оказания первичной медико-санитарной помощи. В планах ведомства — повышение роли врача общей практики через службу поддержки пациентов, обновление кабинетов развития ребенка, введение механизма планирование семьи. Особое внимание будет уделено селам.