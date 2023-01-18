Учащаяся НИШ Петропавловска стала призёром в Международном конкурсе «Горизонт-2100»

Учащаяся Назарбаев интеллектуальной школы Петропавловска Айсана Кусаинова приняла участие в Международном молодежном конкурсе научных работ «Горизонт-2100». Всего жюри оценивали более 400 трудов детей со всего мира. В том числе 10 — из Казахстана. Три из них признаны в числе лучших. В частности научно-фантастическая работа «Вакцина будущего» Айсаны Кусаиновой отмечена в номинации «Яркий старт». Эссе школьница писала два года назад в период пика коронавирусной инфекции. Потребовалось Айсане 5 дней. Сейчас она планирует разработать научный проект по этой теме. В феврале все призеры конкурса отправятся на форум в Москву.

АЙСАНА КУСАИНОВА, учащаяся НИШ г.Петропавловска

— «Я нашла этот конкурс в соцсетях и решила принять участие. Эта идея появилась у меня потому, что коронавирус стал большой проблемой во всем мире. Почти такое же происходило во время чумы. Я решила затронуть эту проблему, чтобы рассказать людям и показать насколько важно единство. Вдохновение появилось после того, как мой близкий человек заболел коронавирусом. Моя работа — это дневниковая запись. Там расписаны отрывки дней, когда доктор оставался один на один с пациентами. Там описана тяжелая работа докторов, их не хватало с увеличением заболевших. Благодаря докторам из других стран 9 докторов смогли придумать вакцину и победили вирус».