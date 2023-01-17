В СКО стартовали учебно-методические сборы для стражей порядка

На базе Академии Национальной гвардии Республики Казахстан стартовали республиканские учебно-методические сборы для заместителей начальников управлений и отделов полиции по кадровой политике. В них принимают участие свыше 100 офицеров полиции из разных областей страны. Обучение будет проходить в два этапа, с охватом сотрудников из всех регионов. Дал старт курсам первый заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан, генерал-лейтенант полиции Марат Кожаев. Он отметил, что основной целью учебно-методических сборов является повышение профессионального уровня стражей порядка.

МАРАТ КОЖАЕВ, первый заместитель министра внутренних дел РК:

— Основная цель, которую мы преследуем, открывая эти курсы, собрав вас всех со всей страны, только в одном — довести до вас последние установки министра внутренних дел, требования, предъявляемые главой государства, желания и потребности нашего населения

Теоретические и практические занятия пройдут в течение недели. Офицеры полиции отточат строевую подготовку, прослушают курс лекций от опытных экспертов: руководителей подразделений центрального аппарата, преподавателей учебных заведений министерства.

БАХЫТЖАН БЕЙСЕЕВ, заместитель начальника департамента кадровой политики МВД РК:

— Министром внутренних дел, генерал-полковником полиции Маратом Муратовичем Ахметжановым поручено на базе Академии Нацгвардии провести курсы повышения квалификации для заместителей начальников городских, районных подразделений по кадровой политике. Основная цель — повышение профессионального уровня. Обучением предусмотрены основные изменения в законодательстве, специфика деятельности кадровой и воспитательной работы, цифровизации кадровых процессов.

Марат Кожаев встретился с руководством и личным составом департамента полиции СКО. Первый заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан напомнил местным сотрудникам о текущих задачах на 2023-й год. Марат Кожаев заострил внимание полицейских на необходимости строгого соблюдения законности и дисциплины, обеспечения оперативности расследований, усиления профилактики и борьбы с криминалом.