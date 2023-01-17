В РК заработала интерактивная карта сельхозземель

В Казахстане заработала интерактивная карта сельхозземель, возвращенных в государственную собственность. Это совместная разработка минисельхоза и министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности. На геосервисе jerkarta.gharysh.kz размещена вся информация о ранее неиспользуемых и незаконно выданных участках, которые были возвращены государству. Интерактивная карта позволит гражданам в любое время осуществлять мониторинг по возвращенным сельхозземлям и станет ориентиром для подачи заявлений в местные исполнительные органы о предоставлении права на эти участки. Предполагается, что неиспользуемые годами сельхозугодия войдут в оборот, а сельчане получат необходимые земли для развития сельского хозяйства. Сейчас завершается процесс разработки инфографики интерактивной карты в разрезе областей и районов, а также наполнение интерфейса. Дальнейший мониторинг перераспределения участков планируется осуществлять на платформе Единого государственного кадастра недвижимости, к которому имеют доступ территориальные департаменты по управлению земельными ресурсами, акиматы и сотрудники прокуратуры.

