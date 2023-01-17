Speaking club «Сөйле» — бесплатные курсы казахского языка открылись в Петропавловске

Знать государственный язык — долг каждого гражданина. Хотя бы разговорный уровень, считает Новруз Карабанов, поэтому он решил пойти на курсы казахского языка.

НОВРУЗ КАРАБАНОВ, студент Петропавловского колледжа машиностроения и транспорта имени Байкена Ашимова:

— Меня пригласили из молодёжного крыла «Жастар рухы». Спросили, кто желает подтянуть знания казахского языка. Я решил прийти, потому что я знаю его достаточно плохо. Я думаю, в скором времени все должны знать хотя бы разговорный, чтобы общаться между собой.

Нуриля Набиева — волонтёр. Считает, что добровольцам необходимо знать и государственный, и русский языки на достойном уровне, чтобы помочь каждому. Она тоже откликнулась на объявление об открытии курсов.

НУРИЛЯ НАБИЕВА, студентка Kozybayev University:

— У меня уровень казахского средний. Я считаю, что волонтер должен владеть свободно двумя языками, потому что кто-то говорит на русском, кто-то на казахском. Так легче будет общаться с людьми.

Разговорный клуб под названием «Сөйле» основан в рамках республиканского проекта «Менің елім — менің тілім». В обучениии языков здесь применяют нестандартные программы.

БАКЫТЖАН ТУРСЫНОВ, учитель казахского языка и литературы НИШ:

— Казахский язык мы преподаем уже 30 лет. Но, не можем сказать, что есть значительный результат. В настоящее время существует несколько методик изучения языка. Мы планируем обучать в свободной форме — по фильмам, музыке. Будем ходить на спектакли и выполнять челленджи. Думаю, так изучать язык интереснее и легче.

Обучать языку будут на бесплатной основе. Ограничений нет. Участвовать могут люди всех возрастов. На данный момент курсы посещают 15 человек.

БИРЖАН КУДАЙБЕРГЕНОВ, председатель СКОФ МК «Жастар Рухы»:

— Протяженность нашего проекта планируется до конца июня, т.е. до конца учебного года. По окончанию будем делать какие-то результаты. Планируем выдать сертификаты, если будут те участники, которые от начала и до конца нашего проекта примут активное участие.

Пока проект только запустили. К слову, по всей республике. Программа будет совершенствоваться и подход адаптироваться. Планируют запустить и онлайн- обучение для жителей районов.