Кунанбаю Жахину — 60 лет!

В городской библиотеке им. Ивана Шухова прошёл литературный вечер, посвящённый 60-летию Кунанбая Жахина. Здесь собрались родственники писателя, представители общественности и молодёжь, почтили память местного акына и презентовали его новую книгу. О ней гостям вечера рассказал брат поэта Куаныш Жахин.

КУАНЫШ ЖАХИН, старший брат Кунанбая Жахина

«Мой брат писал на разные темы. Есть стихотворения, которые затрагивают политику, любовь, природу и многое другое. Он писал о великих писателях, таких как Магжан Жумабаев, Абай Кунанбаев и Акан серi. Посвятил свои стихотворения и нашей маме. У него очень много трудов».

По словам Куаныша Жахина, младший брат был примером для семьи. Он был разносторонним человеком, увлекался всем.

КУАНЫШ ЖАХИН, старший брат Кунанбая Жахина

«Он вёл здоровый образ жизни: занимался спортом, читал намаз. Свои мысли он отражал в поэзии. У него под рукой всегда были блокнот и ручка, где писал свои стихотворения. Любовь к письменному творчеству он выработал с возрастом. Свои первые стихи он показывал нам, интересовался нашим мнением».

Эти стихотворения сегодня читает молодое поколение. Труды Кунанбая Жахина навсегда останутся в памяти читателей. С ними можно будет ознакомиться в библиотеке.

ЛЯЗЗАТ ЕРГОЖИНА, заведующая 2-м филиалом городской библиотеки им. И. Шухова

«Сегодня семья поэта передаст в фонд библиотеки несколько экземпляров его стихотворений. Поэзия Кунанбая Жахина — отражение его жизни. Это большой многогранный мир радости, печали, забот и надежд. Сегодня его труды очень ценны, и мы отдаём дань уважения такому человеку».

Кунанбая Жахина не стало в прошлом году.