ХК «Кулагер» одержал победу над «Снежными Барсами»

В Петропавловске прошёл матч между хоккейными клубами «Кулагер» и «Снежные барсы». Игра с первых минут выдалась довольно-таки напряжённой. Соперники друг другу не уступали, стремились забить первую шайбу в противоположные ворота.

На протяжении первой 20-минутки никто не забил долгожданную шайбу. Возможности были, но, команды друг другу давали достойный отпор. Итог первого периода — 0:0. Хоккеисты, конечно же, расстроены началом игры и надеются на лучший исход в последующих периодах.

ДМИТРИЙ МАКЕЕВ, игрок ХК «Снежные барсы», Астана:

— «Очень плохо. Нужно делать какой-то анализ над ошибками, выводы и исправлять ситуацию во 2-м периоде. Нужно выигрывать сегодня».

Надеются на хорошую игру и болельщики. Сегодня большинство из них пришли поддержать хозяев льда.

— «За «Кулагер», это наша команда, наши ребята. Игра, молодцы, динамичная. Мне нравится. Молодцы ребятишки, играют хорошо».

— «Играли одинаково. Те давили и наши давили. Игра равномерная».

Начался 2-ой период. Команды также идут равномерно и стараются всё-таки забить первую шайбу. Но, за 10 минут периода никто этого не сделал. Команды начали активизироваться и стремительно атаковать друг друга. Первую шайбу в ворота соперников забили астанинцы. Ответный гол гости льда получили за 15 секунд до конца периода.

АЛЬБЕРТ ГАТИН, игрок ХК «Qulager»

— «Неплохо начали 2-ой период, давили. Пытались забить гол и реализовать моменты. Но, у соперников вратарь неплохой. Ловит свои шайбы. Ну, и пропустили ненужную контратаку. Курьёз такой был. Смогли отыграться».

Насыщенным был и 3-й период. Команды реализовали несколько ответных шайб. Победа осталась за хозяевами льда. Итог встречи — 3:2, в пользу «Кулагера».