Визит заместителя Премьер-министра в СКО

В Северо-Казахстанской области с рабочей поездкой побывал заместитель Премьер-министра. Серик Жумангарин посетил районы области, ознакомился с деятельностью промышленных предприятий и социально значимых объектов.

В Тайыншинском районе Серик Жумангарин посетил ТОО «BioOperations. Это казахстанское высокотехнологичное предприятие по производству биоэтанола, пшеничной клейковины, крахмала, муки и кормов для животных.

Айдархан Сарсембаев — заместитель генерального директора ТОО «KAZFOODPRODUCTS»



Также в Тайыншинском районе заместитель Премьер-министра ознакомился с деятельностью ветеринарной лаборатории. Деятельность предприятия направлена на охрану населения от болезней, общих для животных и человека путем проведения регулярных диагностических исследований.



— «В России строго проверяют наших предпринимателей. Они могут стоят несколько дней, ждать результат. И у нас должны строго проверять, нельзя допустить зараженный товар»7

В Аккайынском районе Серик Жумангарин посетил птицефабрику «Северный бройлер». Предприятие мощностью производства 5 тыс тонн мяса будет обеспечивать до 50% потребности мяса птицы в регионе.

Берик Акмурзаев, директор ТОО «Северный бройлер», Аккайынский район:



В селе Ленинском Аккайынского района успешно действует молочно-товарная ферма. Современные технологии обеспечивают налаженную работу и качественный молочный продукт.

Геннадий Зенченко — генеральный директор ТОО «Зенченко и К»



Обсудили фермеры региона на встрече с заместителем Премьер-министра — министром торговли и интеграции РК актуальные вопросы развития сельского хозяйства.

Серик Жумангарин — заместитель Премьер — министра РК:



В ходе своей рабочей поездки Серик Жумангарин посетил ряд предприятий и молочно-товарных ферм Кызылжарского района.