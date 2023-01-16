В Петропавловске прошёл конкурс по чтению Корана

В центральной областной мечети «Қызылжар» прошёл конкурс чтецов Корана. В нём приняли участие 60 ребят со всей области.

В начале духовного состязания были прочитаны аяты из Корана. Первыми вышли чтецы, которые знают наизусть 60 страниц священной книги.

Сейчас выступает Абдырахман Шайхиден. Его цель прочитать 1 и 2 суры Корана. С заданием юноша справился хорошо.

АБДЫРАХМАН ШАЙХИДЕН, участник соревнований

— «Я учу Коран на протяжении 3-4 лет. Читать я его начал в 7 лет. Однако, на время отложил. Возобновил свои занятия в 10 лет, выучил 2 части. Со временем мои знания пополнились».

Нынешний конкурс не похож на предыдущие. После прочтения сур юным участникам необходимо рассказать наизусть хадис, то есть, предания о религии. Поддержать детей пришли родители.

— «Дети хорошо выступили, подготовились. Всем, кто проводит такие конкурсы, благодарность Вам. Всевышний будет Вами доволен.

— «Слушаем детей. Их познания нас очень радуют. Мы рады видеть их энтузиазм».

Принимает участие в конкурсе Мухсина Зульфукар. В прошлом году 8-летняя девочка выиграла главный приз — путёвку на малый хадж. В паломничество она отправила своего отца.

МУХСИНА ЗУЛЬФУКАР, участница соревнований

— «Я начала изучать Коран с 5-ти лет. Учила вместе с родителями. На данный момент я знаю 2,5 части священной книги. Помимо меня сегодня принимают участие в конкурсе мои брат и сестра».

После сильнейших знатоков вышли чтецы, которые знают меньше страниц.

ХАМЗАТ АДИЛЬБЕКОВ, главный имам областной центральной мечети «Қызылжар»:

— Главная цель конкурса — поднять духовность нашей страны. Если наше молодое поколение будет образованным, они смогут вести страну к будущему. Поэтому необходимы знания, особенно духовные».

Победителей и призёров наградили дипломами и денежными призами.