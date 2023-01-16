Пожар площадью 160 кв. м произошёл в оздоровительном комплексе «Парковый»

Пожар площадью 160 квадратных метров произошёл в оздоровительном комплексе «Парковый». Вызов на пульт «101» поступил 14 января около полуночи. Через 7 минут огнеборцы уже тушили пожар. На тот момент здание горело открытым пламенем. Полностью ликвидировали пожар только в 2 часа ночи. Жертв и пострадавших нет. Огнем уничтожено помещение кочегарки, комнаты отдыха, прачечная, повреждена кровля по всей площади. С огнём боролись 41 человек личного состава и 11 единиц техники. Всю ночь работал механизированный дозор, который утром выявил случаи скрытого тления утеплителя. Он был недоступен из-за массивных строительных конструкций. Ситуацию стабилизировали к 11 утра. Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Всего за выходные в области произошло 8 пожаров, жертв и пострадавших нет.