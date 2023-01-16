Более 250 спортсменов из трёх стран участвуют в турнире по акробатике, посвящённом памяти А.Ямпольского

Ташкент, Самарканд, Иркутск, Красноярск, Алматы, Уральск. Акробаты из 12 городов России, двух городов Узбекистана и 8 городов Казахстана прибыли в Петропавловск для участия в турнире, посвящённом памяти Анатолия Ямпольского. Этот человек — основоположник спортивной акробатики в СКО, заслуженный тренер КазССР, наставник, открывший дорогу в большой спорт многим юным акробатам. 9 лет назад его не стало. С тех пор ежегодно на турнире дружбы в Петропавловске собираются акробаты со всего СНГ.

СЕРГЕЙ МЕЛЕХОВ, руководитель управления физической культуры и спорта СКО

— Мы можем по праву гордиться победами и достижениями воспитанников спортивной акробатики СКО, которые неоднократно становились призерами республиканских и международных соревнований, финалистами чемпионатов Азии и мира.

Эти слова сопроводили приятное событие. Спортсменам петропавловской школы спортивной акробатики Ивану Русакову и Матвею Герману присвоили звание «Мастер спорта РК». Турнир торжественно открыли. А для участников устроили неожиданный перфоманс. В зале появился Дед Мороз и Кролик. Они поздравляют ребят с Новым годом, а главный символ 2023 года вдруг неожиданно становится акробатом.

Такой сюрприз юных спортсменов впечатлил, порадовали ребят и сладкими подарками. Как оказалось, открытие турнира в таком формате стало традицией.

РИНАТ БЕЛОГОНОВ, руководитель СДЮСШ по спортивной акробатике:

— Парад открытия соревнований с приглашением Деда Мороза — это всё было задумкой Анатолия Ивановича. В далеком 70 году был организован турнир после Нового года, и именно с тех времен на парад приходил Дед Мороз и всем детям давал сладкие призы. 9 лет назад не стало Анатолия Ивановича, но все традиции, которые были заложены им, мы попытались сохранить.

Настало время участникам турнира продемонстрировать свои способности.

Это спортсмены из Павлодара — Лолита и Марк Дуб. Брат с сестрой в спортивной акробатике уже 6 лет. И у них немало наград. Сегодня главное — показать эмоции и технику, говорит Марк.

ЛОЛИТА ДУБ, участница турнира, г.Павлодар

— Бронзовые призёры чемпионата мира, неоднократные чемпионы Казахстана, чемпионы Азии. 0.19Мы готовились долго, по две тренировки в день. Что самое сложное было в сегодняшнем выступлении? -Показать жёсткость в работе, особенно в первом элементе.

А Алексей Халматов приехал на турнир из Иркутска. В спорте уже 6 лет, в своей родной стране занимал призовые места. В Казахстане впервые и здесь ему очень понравилось, говорит юноша. К этому турниру готовился весь год, результатом доволен.

АЛЕКСЕЙ ХАЛМАТОВ, участник турнира, г.Иркутск, РФ

— Я показал связки свои на дорожке и на трампе. По дорожке выполнил рондат 6 темпов в сальто и вторую связку я выполнил рондат 6 темпов бланш. Я немножко волновался, а так всё отлично.

Участвуют в турнире спортсмены в возрасте от 6 до 18 лет. В программе — прыжки на батуте, двойной минитрамп, акробатика и прыжки на акробатической дорожке. Турнир, посвященный памяти А. Ямпольского, проходит в Петропавловске три дня, сегодня завершающий этап.