Показ балета-сказки «Белоснежка и 7 гномов. Совсем другая история»

Актрисы и балерины мастерской детского и юношеского творчества «ART-класс» показали балет-сказку «Белоснежка и 7 гномов. Совсем другая история». Юные таланты выступили в одном из торогово-развлекательных городских центров.

Тщеславная, жестокая и властная королева, желая быть самой красивой на всём белом свете, испытывает ненависть к своей падчиреце Белоснежке и всеми способами решает избавиться от неё. Задуманное холодной и коварной женщине помогают реализовать её приспешники — мышки. Роль главной антагонистки балета-сказки исполняет 18-летняя Дарья Казакова. К ней она подошла ответственно. Войти в образ и представить его публике было сложно, признается балерина.

ДАРЬЯ КАЗАКОВА, балерина мастерской детского и юношеского творчества «ART-класс»

— «Это был нелёгкий путь. Я посмотрела различные мультфильмы «Белоснежки» и пришла к этой роли. Я думаю, что у меня получилось. Мы выступили достойно. Я очень рада».

Коварный план злобной мачехи Белоснежки провалился. Чтобы спастись, принцесса ищет убежища у обитателей леса — 7 гномов.

Юную, милую и добрую девочку играет 16-летняя Мария Айдакова.

МАРИЯ АЙДАКОВА, балерина мастерской детского и юношеского творчества «ART-класс»

— «Были у нас подготовки, тренировки. Достаточно сложновато было. Мы очень хотели порадовать зрителей. Мы очень рады были всех видеть».

К слову, это первая балет-сказка, которую юные дарования ставят в торгово-развлекательном центре. Зрителям эта постановка пришлась по душе.

— «Это очень красиво и увлекательно. Для нашего города — это шикарно».

— «Чуть-чуть детства подарили. Надеюсь, и дети будут в восторге.

— Все детки такие талантливые».

В музыкальной постановке выступают 64 артиста. По словам руководителя мастерской детского и юношеского творчества, поставить балет-сказку в торгово-развлекательном центре было непросто, так как балерины в пуантах танцуют на специальном покрытии, которого здесь нет.

КСЕНИЯ РАДИОНОВА, руководитель мастерской детского и юношеского творчества «ART-класс»:

— «В «Белоснежке» участвуют как балерины, так и актрисы, тем самым, дополняя всю историю. Это детская сказка, где принимают участие дети от 4 до 19 лет. Его премьера состоялась около года назад. И сегодняшний показ — это первая практика для нашего коллектива, потому что в ТРЦ достаточно трудно работать артистам. Это пол, площадка, гримёрная. Но, тем не менее, мы справились».

Радовать такими постановками планируют и дальше, говорит коллектив. Мастерская детского и юношеского творчества «ART-класс» в Петропавловске открылась в 2015 году. Оттачивают своё актёрское мастерство и классическую хореографию здесь порядка 150 детей.



Алишер Ашимов