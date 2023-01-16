К ФК «Qyzyljar» присоединяются новые игроки

Футбольный клуб «Qyzyljar», готовящийся к предстоящему сезону на берегу Черного моря, уже провел один товарищеский матч. Наши земляки проиграли румынскому коллективу «УТА Арад». Матч завершился со счетом 0:3. Следующая игра запланирована на 16 января. Соперник местной сборной — иракская команда «Эрбил». Есть у североказахстнцев и новшества. К команде присоединяются несколько иностранных футболистов. Среди них есть те, кто отлично показал себя на чемпионатах Европы. По последним данным, клуб покинули более 10 спортсменов.