Гранты в вузах будут получать отличившиеся за время воинской службы

В прошлом году 35 тысяч молодых людей пополнили ряды Вооруженных сил, пограничной и службы государственной охраны, Национальной гвардии, подразделений МЧС. Сегодня они достойно несут службу, обучаются военному делу, сообщают в министерстве обороны. Ежегодно через призывные комиссии проходят десятки тысяч юношей. Цифровизация процессов позволила сократить лишнюю бюрократию, бумажную волокиту и минимизировать коррупционные риски в ходе призывной кампании. Министр обороны заключил соглашение с ректорами 40 вузов. С 2023 года они готовы принять на учёбу прошедших срочную воинскую службу без учета результатов ЕНТ, а наиболее отличившиеся за время службы могут получить гранты за счет учебного заведения.