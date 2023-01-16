2 человека погибли в пожаре за выходные в СКО

За выходные в СК было 8 пожаров. Один из них произошёл в субботу в Кызылжарском районе. Там полностью сгорел частный дом, в огне погиб 61-летний мужчина. Ещё один госпитализирован с ожогами 2 степени. Зачастую пожары происходят из-за неосторожности людей и несоблюдения правил пожарной безопасности, говорят спасатели. Один из таких случаев произошёл в воскресенье в селе Токуши.

ДМИТРИЙ РАСТИХИН, заместитель начальника ДЧС СКО:

— В Аккайынском районе мужчина для розжига печи использовал газовый баллон туристический, в которым сжатый газ находится. В результате разгерметизации, неосторожного обращения мужчина получил ожоги 30% нижних конечностей и уже в медучреждении скончался.

Пожар площадью 160 квадратных метров произошёл в оздоровительном комплексе «Парковый». Вызов на пульт «101» поступил 14 января около полуночи. Через 7 минут огнеборцы уже тушили пожар. На тот момент здание горело открытым пламенем. Полностью ликвидировали пожар только в 2 часа ночи. Жертв и пострадавших нет. Огнем уничтожено помещение кочегарки, комнаты отдыха, прачечная, повреждена кровля по всей площади. С огнём боролись 41 человек личного состава и 11 единиц техники. Всю ночь работал механизированный дозор, который утром выявил случаи скрытого тления утеплителя. Он был недоступен из-за массивных строительных конструкций. Ситуацию стабилизировали к 11 утра. Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Всего с начала года на территории СК был уже 21 пожар.

ДМИТРИЙ РАСТИХИН, заместитель начальника ДЧС СКО:

— По сравнению с аналогичным периодом прошлого года идёт рост на 40%. Больше 70% — жилой сектор. В огне с начала года погибли 6 человек. Отравление угарным газом без возникновения пожара получили 3 человека, 1 из которых скончался.

Один из таких случаев произошёл в районе М.Жумабаева. Хозяева раньше времени задвинули заслонку, закрыли дымоход. Женщине удалось спасти, а мужчина отравился угарным газом, из-за чего погиб. Спасатели говорят, зачастую люди теряют бдительность под действием алкоголя. Половина погибших — была подшофе.

ДМИТРИЙ РАСТИХИН, заместитель начальника ДЧС СКО:

— 1 января был трагичный случай, где девушка спасла 1 человека, но другой погиб. Они оба находились в нетрезвом состоянии. Для розжига печи решили применить бензин. Ни в коем случае нельзя производить топку непредназначенным для этого видом топлива, нельзя использовать легковоспламеняющиеся жидкости, горючие газы.

Нельзя доверять топку детям и оставлять печь без присмотра.