16 неблагополучных семей поставили на учёт в 2022 году

«Быт» — под таким названием полицейские проводят оперативно-профилактическое мероприятие, в рамках которого посещают неблагополучные семьи. В очередной рейд с ними вышли представители областного Совета матерей, Альянса женских сил и «Дома мамы». По одному из адресов проживает женщина, которую скоро лишат родительских прав. Застать её дома не удалось. Несмотря на серьёзность ситуации, горожанка продолжает злоупотреблять спиртным. Двух её детей забрала бабушка, чтобы не отдавать в приют.

— «Была такая ситуация: или я обоих забираю, или их обоих отвозят. Мне думать некогда было. Говорю: я беру обоих».

Дом восстановлен после пожара, трудностей хватает. Несмотря ни на что, работающая бабушка старается обеспечить ребят всем необходимым. В другом же доме проживает вдова с пятью детьми.



— «Получаете какие-то пособия? — Ну, как, по утере, как многодетной. — А адресная социальная помощь? — Нет, у меня больше».

В тесноте да не в обиде, как говорится. Условия стеснённые, но женщина не опускает руки. Каждый случай общественники берут на заметку, инициируют меры социальной поддержки: от пособий до устройства детей в кружки и секции. В целом, содействие общественных организаций очень важно для стражей правопорядка. Полиция имеет дело с последствиями бытового насилия, неисполнения родительских обязанностей. Общественные организации могут повлиять на причины. Всего в рамках «Быта» выявлено свыше трёхсот различных правонарушений.

АСИЯ АБЖАНОВА, старший инспектор управления МПС ДП СКО:

— «Проверено свыше 3000 лиц, состоящих на учётах в ОВД. Поставлено на учёт 16 неблагополучных семей, вынесено 81 защитное предписание в отношении лиц, допускающих правонарушения в сфере быта, и установлено судами 27 особых требований к поведению правонарушителей».

Полицейские отмечают, за прошедший год количество бытовых преступлений снизилось на 7%. При содействии общества можно рассчитывать на усиление положительной динамики.