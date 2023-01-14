Депутаты СКО выбрали сенатора





АЙГЕРИМ ХАМЗИНА, корреспондент:

— 14 января по всему Казахстану проходят выборы депутатов в Сенат Парламента страны. Для этого североказахстанские народные избранники собрались в областном русском драматическом театре имени Н.Погодина. Здесь депутаты всех уровней. Это районные, городской и областной маслихаты. Для них подготовили 190 бюллетеней. Выбрать нужно из двух кандидатов.



Это директор филиала Академии государственного управления при Президенте РК по СКО Лаура Каиржановаи председатель Комитета дошкольного и среднего образования министерства образования и науки РК Гульмира Каримова. Одна из них будет представлять интересы СК верхней палате парламента.





ЕВГЕНИЙ КИНЦЕЛЬ, председатель фракции ДПК «Акжол» маслихата СКО:



— Самое главное для нас — это интересы предпринимательства, села, образования. Сделать так, чтобы у нас «не умирали» сёла. Сделать так, чтобы в сёлах, в которых сейчас мало детей, было детей больше, чтобы эта проблема была решена.



Пришли на выборы 179 депутатов. Они голос народа, знают проблемы своего избирательного округа и, конечно, людей, которые там проживают. От выбранного сенатора ждут решения злободневных проблем, отмечает ОмирсерикАмрин.



ОМИРСЕРИК АМРИН, депутат маслихата района Шал акына:



— Мы очень многого жжем от этих выборов, от Сената РК. В районе у нас проводятся большие работы, но проблем много. Это водоснабжение, дороги, освещение. Мы ждём больших перемен.



Акку Умарова 13 лет трудится директором школы в селе Благовещенке. Потому для нее важно, чтобы выбранный сенатор обратил внимание на проблемные вопросы сферы образования.



АККУ УМАРОВА, депутат маслихата Жамбылскогорайона:



— Ознакомилась с предвыборными программами наших кандидатов. Для себя сделала выбор. Наше село большое, около 4 тысяч население, 2 школы. Но у нас остро стоит вопрос — дошкольное обучение. У нас дефицит мест в мини-центрах и детских садах. Думаю, что сенаторы решат положительно этот вопрос.





После голосования приступили к подсчету голосов. За Лауру Каиржанову проголосовало 32 депутата. За ГульмируКаримову — 144 человека. 3 народных избранника поставили галочку в графе «Против всех».



ГУЛЬМИРА КАРИМОВА, кандидат в депутаты Сената Парламента РК:

-Хочется выразить огромную благодарность за тот выбор, который вы сегодня сделали. Те силы и задачи, которые есть на сегодняшний день, только вместе с вами мы сможем претворить в жизнь. Находясь в районах, вы ставили много вопросов. И эти вопросы необходимые для развития общества, простого человека. Максимально приложу усилия, все навыки для достижения задач.