В регионе проводится ОПМ «Быт»

— Нарушитель: Выпил немножко спиртного, поскандалил с женой, а она вызвала отряд полиции, и после этого ещё раз поругался, ещё раз вызвала, и вот так вот и попал сюда.
Мужчина отбывает административный арест. Его семью посетили полицейские. В доме четверо детей. В этот момент жена находилась в алкогольном опьянении, её также привлекли к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. С 12 января в регионе стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Быт». Стражи порядка проверяют малообеспеченные семьи и с алкогольной зависимостью.
По одному из адресов проживает семья с двумя детьми. Оба родителя выпивают. В прошлом году поднимали вопрос об изъятии детей, но семейная чета стала на путь к исправлению. Спиртные напитки не употребляет, в доме порядок, детей воспитывают в благоприятных условиях.
Асем Ильясова — старший инспектор отдела МПС УП г. Петропавловска:
— Как показывает практика, одним из основных криминогенных условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений в быту, является злоупотребление спиртными напитками и наркотическими средствами. На сегодня на профилактических учётах в УП г. Петропавловска состоит свыше 1000 лиц, склонных к совершению противоправных деяний в сфере семейного быта.
Всего с начала операции специалисты посетили более 200 домов. В результате выявили 19 нарушений, вынесли 13 защитных предписаний. Суд установил особые требования к реализации 6 нарушителей. В 5 случаях поставили вопрос о направлении на принудительное лечение лиц с алкогольной зависимостью.
Камилла Карим