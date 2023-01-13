В регионе проводится ОПМ «Быт»

— Нарушитель: Выпил немножко спиртного, поскандалил с женой, а она вызвала отряд полиции, и после этого ещё раз поругался, ещё раз вызвала, и вот так вот и попал сюда.

Мужчина отбывает административный арест. Его семью посетили полицейские. В доме четверо детей. В этот момент жена находилась в алкогольном опьянении, её также привлекли к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. С 12 января в регионе стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Быт». Стражи порядка проверяют малообеспеченные семьи и с алкогольной зависимостью.

По одному из адресов проживает семья с двумя детьми. Оба родителя выпивают. В прошлом году поднимали вопрос об изъятии детей, но семейная чета стала на путь к исправлению. Спиртные напитки не употребляет, в доме порядок, детей воспитывают в благоприятных условиях.

Асем Ильясова — старший инспектор отдела МПС УП г. Петропавловска: