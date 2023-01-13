Сельхозпроизводителям презентовали пилот по агропроектам в СКО

Проекты успешного взаимодействия государства и агробизнеса на примере опыта Северо-Казахстанской области презентовали на бизнес-завтраке в столице. В нем приняли участие заместитель Премьер-министра Серик Жумангарин, крупнейшие сельхозпроизводители, представители отраслевых ассоциаций страны. Благодаря льготному кредитованию в рамках пилотного проекта через СПК «Солтүстік» в течение 2021-2022 годов в северном регионе запустили 35 проектов — 21 молочную ферму, 4 овцефермы, 3 птицефабрики, 1 свинокомплекс, 1 предприятие по переработке масличных культур, 2 теплицы и 3 проекта по орошению земель. Предпринимателям поэтапно выделили 35 млрд тг на срок до 8 лет под номинальную ставку вознаграждения в 4% годовых. Сегодня благодаря построенным молочным фермам в СКО производят порядка 584 тыс тонн молока по стране. Основной вклад вносят организованные хозяйства региона. Принимая во внимание положительный опыт пилотного проекта СКО, министерство сельского хозяйства предложило масштабировать его по всей стране под еще более привлекательные условия. Положительным эффектом реализации инвестпроектов на селе станет создание новых рабочих мест. Уже сегодня акиматы регионов ведут подбор потенциальных партнеров. Участники льготной программы кредитования возьмут на себя встречные обязательства, связанные с ценой реализации производимой продукции.



От этой программы мы ожидаем 100-процентной отдачи, успешной реализации всех участвующих проектов. Для участия будем вовлекать крупный состоявшийся бизнес, проекты должны дать результаты уже в течение 1-2 лет. Со своей стороны государство предлагает простой и несложный способ получения финансовых средств, увеличенный срок возврата и низкий процент. При этом встречными обязательствами мы ожидаем стабильную цену на продукцию на уровне оптово-розничной.

СЕРИК ЖУМАНГАРИН, заместитель Премьер-министра РК