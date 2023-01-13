Представители военного института из Алматы проводят агитационную работу в СКО

Представители военного института сухопутных войск им. Сагадата Нурмагамбетова проводят агитационную работу в Северо-Казахстанской области. В Доме дружбы они провели встречу со школьниками. Говорили о военной службе, её преимуществах и о том, как поступить в учебное заведение.

ЕЛДОС БОЗГУЛОВ, заместитель начальника военного института сухопутных войск им. С. Нурмагамбетова, г. Алматы

— «При сдаче ЕНТ гражданам, желающим поступить в военный институт, необходимо выбрать предметы «математика-физика» или «математика-география». По одному из этих предметов он должен набрать минимум 7 баллов, по остальным — не менее 5 баллов. В общей сумме он должен набрать 50 баллов. После сдачи документов у нас начинается отбор. Он состоит из 4 этапов».

Это психологическое тестирование, медицинское освидетельствование, сдача физических нормативов и прохождение мандатной комиссии. Для курсантов в институте создают хорошие условия. Будущих военнослужащих обеспечивают бесплатными проживанием, питанием и формой. Кроме того, ежемесячно им выплачивают степендию в размере 10 и 20 тысяч тенге. Адильхан Сейтенов пока не определился, кем хочет стать. Но, мечта детства — носить военную форму.

Адильхан Сейтенов

— «Меня интересует военная тема. Мне это нравится. Я собирался служить в сухопутных войсках.

Пока сильно не интересовался университетом, но надо будет узнать».

Всего в военном институте сухопутных войск им. Сагадата Нурмагамбетова обучаются 830 курсантов. Из них 6 — североказахстанцы. Это очень мало, отмечают представители учебного заведения. К слову, после выпуска курсанты получат звание «лейтенанта» и будут трудоустроены.