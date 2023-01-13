Пожар в одной из пятиэтажек Петропавловска произошел 13 января. Загорелась однокомнатная квартира на верхнем этаже. Звонок на телефон «101» поступил в 3 часа ночи. Когда прибыли пожарные, квартира была полностью в огне. В тушении принимали участие две бригады спасателей: 37 человек и 13 единиц техники. Полностью ликвидровали огонь в 3 часа 58 минут. Площадь пожара составила 15кв.м. Эвакуировали 70 человек, из них 5 детей. Погибших и пострадавших нет. На данный момент выясняются причина и ущерб. Известно, что в квартире на момент возгорания никого не было.