Какие специалисты востребованы в Казахстане?

Вместо продуктов, деньги на счёт. В Казахстане получателям АСП стали выдавать продуктовую корзину в виде денег. Потому что не всех районах имеется нужный набор товаров, да и ребёнок может не любить какой-то продукт. Но многие были возмущены суммой на эту «корзину» для ребёнка.

ТАМАРА ДУЙСЕНОВА, министр труда и социальной защиты населения РК:

— 5 175 тенге — это на одного ребенка дополнительно к АСП. Здесь мы увеличили размер АСП. Если в 2022 году из республиканского бюджета представляли 59 млрд тенге, то в этом году уже 72 млрд тенге дали. Плюс ещё 20% из местного бюджета.

В общей сложности каждому ребёнку, получающему АСП, начислят около 15 тысяч тенге на продуктовую корзину. Увеличат в стране и количество социальных рабочих мест. Это поможет сократить безработицу.

ТАМАРА ДУЙСЕНОВА, министр труда и социальной защиты населения РК:

— Представили 131 млрд тенге для особенной молодёжи для «Молодёжной практики», для социальных рабочих мест. 28 млрд тенге дали на кредиты для молодёжи. Около 20 млрд тенге представили для грантов молодым людям с особыми потребностями. Сейчас наша задача: на рынке есть трудовые ресурсы, надо им предоставлять рабочие места для повышения их доходов.

Помогут найти работу и старшему поколению. В рамках проекта «Серебряный возраст» в текущем году трудоустроят 15 тысяч казахстанцев. Воспользоваться такой возможностью могут лица старше 50 лет. В прошлом году пороговый возраст был — 61 год.

ТАМАРА ДУЙСЕНОВА, министр труда и социальной защиты населения РК:

— Это в основном женщины, которые сидят дома по уходу за ребёнком или из-за объективных причин не могут работать, мы их привлекаем в основном на социальные проекты. Это индивидуальные помощники, соцработники, консультанты по АСП, соцработе в центрах занятости.

В министерстве труда и соцзащиты, к слову, составляют «Атлас профессий». Самыми востребованными остаются работники инженерных и технических специальностей. Также в этом году в стране продолжат внедрять проактивный формат оказания услуг. То есть, казахстанцам не нужно писать заявления и приходить в госорган. Положенная выплата начисляется автоматически, приходит СМС, достаточно только подтвердить операцию. Правда, половина казахстанцев о нововведении, видимо, не знала и в госструктуру обратилась по старинке. А часть номер вовсе оказалась недействительной. Тем не менее в проактивном формате в прошлом году оказали 48% госуслуг министерства. В этом году планируют довести до 60%.