Грандиозным концертом отметили в областной филармонии 5-летие ансамбля «Мәңгілік» и 7-летие школы-студии Ольги и Михаила Лахтиных

В фойе областной филармонии яблоку негде упасть. Здесь собрались поклонники корифеев танцевального искусства Ольги и Михаила Лахтиных. Их преданные зрители, роднеы и друзья.

— Здесь танцует моя племянница. Мне очень нравится, очень всегда такие эмоциональные концерты.

— Пусть дети развиваются и горят творчеством. Пусть будет много талантливых детей. Сегодня приехали на концерт нашей дочери.

— Мы каждый раз приходим семьёй. 041Очень хорошо выступают.

И вот час пробил. На сцене появляется Дед Мороз со Снегурочкой и расколдовывают волшебную музыкально-танцевальную шкатулку под названием сцена.

Сегодня для зрителей подготовили насыщенную программу артисты ансамбля танца «Мәңгілік», воспитанники школы-студии Ольги и Михаила Лахтиных, а также вокалисты областной филармонии и ансамбль народной музыки «Кызылжар».

Дружба народов, их традиции и характер воплощены в песнях и танцах.

А повод такого грандиозного концерта весомый. Ансамбль танца «Мәңгілік», покоривший не только республиканскую, но и мировую сцены, отмечает свой 5-летний юбилей. День рождения празднует и школа-студия Ольги и Михаила Лахтиных, которая готовит артистов с самых малых лет к большой сцене. Ей исполнилось 7 лет.

Второй год в школе-студии занимается Айлин Саду. Это её первое большое выступление . За время обучения в студии улучшилась дисциплина, отмечает её мама. Сегодня она чувствует приятное волнение. Очень рада за дочь и благодарна наставникам.

БОТАГОЗ САДУ

— Ощущения, когда ты видишь своих деток на концерте, на сцене, когда они выступают — до мурашек. 65/Я бы хотела выразить огромную благодарность от лица всех родителей нашей группы Ольге и Михаилу Лахтиным за то, что они организуют такие мероприятия, за их дисциплину, за их работу.

Сама же Айлин говорит, что чувствует счастье, когда танцует. Ей сегодня тоже есть, что сказать.

АЙЛИН САДУ, воспитанница школы-студии Ольги и Михаила Лахтиных

— Я очень классно танцую, мне это нравится. Я люблю Михаила Васильевича и Ольгу Геннадьевну.

Зрителям представили много премьерных номеров. В свой адрес балетмейстеры услышали много пожеланий и слов благодарности. Как от коллег по сцене, так и от гостей вечера. Михаил Васильевич Лахтин уверен, впереди ещё много побед и ярких выступлений.

МИХАИЛ ЛАХТИН, художественный руководитель ансамбля танца «Мәңгілік» областной филармонии

— Очень много было сделано, были серьезные успехи на поприще хореографического искусства. Мы проявились в республике, мы проявились в мире. У нас еще все впереди и хотелось бы, конечно, достичь ещё более высоких высот. Мы так часто не можем выезжать за границу, как бы нам этого хотелось. И тем не менее, когда мы выезжаем за границу, мы представляем нашу республику и демонстрируем там национальное казахское творчество.

14 февраля артисты также планируют порадовать зрителей праздничным концертом, а итоги творческого года коллектив подведет в мае. Ценителей искусства танца ждет новая насыщенная программа.