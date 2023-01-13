Автомобили, ввезенные из стран ЕАЭС, не проходят таможенную очистку

На площадке региональной службы коммуникаций рассказали о легализации иномарок. На встрече с журналистами представители процессингового центра департамента полиции выступили с докладами и ответили на вопросы. Работа масштабная и очень важная.

— Что будет с автомобилями, привезенными после 1 сентября?

КАЙРАТ СЕЙТКУЛОВ, старший госавтоинспектор процессингового центра ДП СКО

— после 1 сентября машины въезжают по общему требованию. То есть, оплачивается утилизационный сбор, сборы при первой регистрации, рассматривается экологический класс.

При легализации принимается во внимание, прошли ли иностранные автомобили таможенную очистку. Но это требование не для всех.

ӘСЕТ МӘТЕН, начальник процессингового центра департамента полиции СКО

— Транспортные средства, состоящие на учете в едином экономическом союзе таможенном, у нас сейчас там 5 стран — Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Казахстан, для них таможенной очистки не будет. А те автомобили, которые зашли с США или с ОАЭ, они будут подлежать таможенной очистке.

Автомобили с правосторонним управлением также будут легализованы. Требования по возрасту и экологическому классу к иномаркам, подлежащим первичной регистрации, предъявляться не будут.