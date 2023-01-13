«AMANAT» запустил новый проект по защите прав человека

«AMANAT» запустил новый партийный проект, направленный на правовую защиту граждан. Сегодня глава государства уделяет особое внимание вопросам прав человека. К примеру, в рамках построения справедливого Казахстана создан Конституционный суд. Кроме того, конституционный статус приобрели генпрокуратура и уполномоченный по правам человека. По словам председателя политпартии Ерлана Кошанова, правовая проблематика имеет высокую актуальность у населения.

ЕРЛАН КОШАНОВ, председатель партии «AMANAT»

— «Не секрет, что у граждан по-прежнему низкая правовая и финансовая грамотность. Из-за этого они не могут защитить свои интересы в судах и госорганах. Поскольку не все жители отдаленных сел имеют доступ к услугам профессионалов, в рамках нового партийного проекта юристы будут объезжать села и оказывать населению правовую помощь. Справедливость и верховенство закона начинаются именно с таких конкретных дел».