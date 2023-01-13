А. Смаилов: «Льготное кредитование под 2,5% годовых предоставят молодым предпринимателям»

Премьер-министр Алихан Смаилов провёл расширенное заседание коллегии министерства труда и социальной защиты населения. Здесь подвели итоги 2022 года и наметили планы на текущий год. По словам главы кабмина, правительство на постоянной основе ведёт работу по укреплению социальной сферы. Кроме того, для комплексного совершенствования законодательства в сфере соцзащиты разработан и внесён в Мажилис проект Социального кодекса.

АЛИХАН СМАИЛОВ, Премьер-министр РК:

«Это очень важный документ, который определяет основные социальные права казахстанцев и будет способствовать повышению качества жизни наших граждан. Также министерству совместно с другими ведомствами необходимо продолжить поэтапный перевод господдержки в проактивный формат посредством «Цифровой карты семьи». Результаты анализа нам нужно использовать для оперативного реагирования на местах и повышения уровня социального благополучия граждан».

Конкретные задачи по повышению доходов и занятости населения, в особенности среди молодёжи, обозначил глава государства. По словам Алихана Смаилова, в 2023 году необходимо трудоустроить не менее 100 тысяч человек из числа молодёжи и предоставить молодым предпринимателям льготное кредитование под 2,5% годовых.