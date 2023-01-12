В Петропавловске идёт механизированная уборка снега

На улицах Петропавловска активно идёт механизированная уборка снега. В работах задействовали более 200 единиц спецтехники. Ответственная подрядная организация — ТОО «Благоустройство-Север».

БОЛАТ БУХАНОВ, директор ТОО «Благоустройство-Север»

— «Петропавловск разделён на 9 маршрутов. 25-35 человек ежедневно выходят на ручную раскладку снега. На вывозке задействовано около 80 самосвалов, 12-15 погрузчиков, около 20 грейдеров и 30 щёток с отвалами».

Очищает улицы от снега исключительно новая техника. В этом году в ТОО прибрели несколько погрузчиков, самосвалов и многое другое. За ночь здесь вывозят от 11 до 12 тысяч кубометров снега. За качестом работы коммунальщиков следят депутаты.

АРМАН БЕРДАГУЛОВ, председатель городского маслихата:

— «Мы в рамках депутатского контроля выезжаем по городу, контролируем уборку и вывоз снега. Я хочу сказать, что работы идут хорошими темпами. Я считаю, что техники достаточно, но, хочу отметить, если понадобится, то в городе имеются резервы. Я думаю, город справится с очисткой снега в кратчайшие сроки».

По словам представителей горакимата, механизированной очисткой охватят все улицы областного центра. В первую очередь расчищают магистральные.

АСЕМ АЙТУЛОВА, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г. Петропавловска:

— «В последние выходные у нас по городу масштабно убирали снег в ночное время с 20.00 часов до 5 часов. После чего у нас проводятся работы по подсыпке песко-соляной смеси. Уважаемые жители города, весь снег из города будет вывезен».

К нынешнему сезону коммунальщики подготовили 2,5 тысячи кубометров песко-соляной смеси. Инертным материалом посыпают обледенелые дороги и тротуары.