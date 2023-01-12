В ДЧС наградили Марию Симонову за спасение мужчины во время пожара

Пример мужества и смелости. В ДЧС чествовали студентку Марию Симонову. Медаль «За отвагу на пожаре» ей вручил временно исполняющий обязанности начальника ДЧС СКО Дмитрий Растихин.

Всё произошло в первый день нового года в Рабочем посёлке. Вечером 1 января Мария увидела клубы дыма в одном из домов.

Мария Симонова — студентка гуманитарно-технического колледжа:

— Мы шли с сестрой из гостей, по дороге домой увидели дым, я отправила сестру домой за отцом, чтобы пришёл на помощь, вызвала пожарных. Сама забежала в дом, увидела мужчину, вытащила его за ограду, привела быстро в сознание, спросила, есть ли еще кто в доме, он ответил, что есть. Но, зайти в дом уже было невозможно.

Девушка не считает свой поступок подвигом. Мария говорит, что на её месте так поступил бы каждый — в ту минуту она думала лишь о спасении людей. Студентка не стала равнодушно наблюдать за чужой бедой, снимать на камеру смартфона, а показала настоящий пример гражданского мужества. Мария — выпускница 42-й школы, в ней учился и Евгений Павлов. Боксёр из Петропавловска, кстати, тоже недавно спас человека при аналогичных обстоятельствах. Также на брифинге спасатели привели статистику пожаров за 2022-й год. ЧС-ники осуществили 2700 выездов, спасли 240 человек.