Штрафовать и увольнять чиновников будут за разницу в доходах и расходах

Усилен Закон «О противодействии коррупции». Теперь за несоответствие расходов чиновника его доходам будут применяться фискальные и карьерные санкции. Если госслужащий не сможет подтвердить законность расходов, он будет обязан выплатить штраф в размере 90% от суммы расхождения. А при превышении годового дохода помимо штрафа чиновник подлежит увольнению. Распространяться нормы будут на госслужащих, приравненных к ним лиц и их супругов. Также усилили меры защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции. Они не могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, уволены с должности или переведены на другую должность без рекомендаций дисциплинарной комиссии или другого коллегиального органа. Государственный орган или организация будут обязаны приглашать представителя антикоррупционной службы для участия в заседании коллегиального органа. Также усилятся меры защиты конфиденциальной информации об этих лицах путем введения уголовной ответственности за разглашение такой информации. Нормы введут в действие с 2027 года. Сейчас агентство намерено проводить разъяснительную работу.