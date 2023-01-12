Раритетное ружьё сдал в полицию житель Петропавловска

Раритетное ружьё сдал в полицию 58-летний житель Петропавловска. Устроив капитальную уборку в гараже, которым владеет не первый год, он обнаружил мешок с двуствольным ружьём. Мужчина — охотник, официально владеет оружием и отлично осведомлён об ответственности за незаконное хранение, поэтому незамедлительно сообщил о находке стражам правопорядка. Полицейские подтвердили, что ружьё является огнестрельным оружием. Как оказалось, ещё и раритетным. Предположительный период изготовления бельгийского ружья — с 1893 по 1898 годы. Предполагается его передача в музей областного департамента полиции. Полицейские напоминают, добровольная сдача незарегистрированного оружия избавляет от уголовной и административной ответственности за его хранение. За прошедший год в СКО из незаконного оборота изъяли 128 единиц огнестрельного оружия, из них 17 — в Петропавловске.