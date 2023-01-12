Президенту РК представили многотомник материалов по реабилитации жертв политических репрессий

Главе государства представили многотомник материалов государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. Ученые и эксперты провели масштабную работу в архивах всей страны, в том числе и Северо-Казахстанского хранилища, изучили закрытые фонды. Ведется большая работа по рассекречиванию ведомственных архивов и представлению материалов для реабилитации граждан. Сборник состоит из 31 тома. В текущем году государственная комиссия продолжит работу по изучению истории жертв репрессий, оцифровке архивных документов и формированию электронных фондов.